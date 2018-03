Andmete lekkimise skandaal kukutab Facebooki aktsiat

Eile langes Facebooki aktsia hind ligi 7% ning täna on aktsia langenud veel 5%. Aktsia languse põhjuseks on eelmisel reedel välja tulnud kliendiandmete lekkimise skandaal.

Facebook teatas eelmisel reedel, et lõpetab koostöö andmete analüüsikompaniiga Strategic Communication Laboratories (SCL) ning selle emaettevõtte Cambridge Analyticaga. Facebook teatas oma kodulehel, et „saime 2015. aastal teada, et Cambridge’i ülikooli professor dr. Aleksandr Kogan valetas meile ning rikkus meie platvormi reeglistikku, kui andis andmeid, mis olid kogutud läbi rakenduse, mis kasutas Facebooki sisselogimisrakendust, edasi SCL/Cambridge Analyticale“. Kuigi Kogani andmekogumise rakendust laadis alla „vaid“ 270 000 Facebooki kasutajat, sai Cambridge Analytica teada ka rakenduse alla laadinud tuttavate inimeste käitumismustritest Facebookis. Nii hinnatakse, et kokku koguti andmeid ligikaudu 50 miljoni inimese kohta.

Mis teeb selle uudise USA jaoks veel oluliseks, on asjaolu, et president Trumpi meeskond palkas Cambridge Analytica enda 2016. aasta valimiskampaania nõustajaks.

Täna on kaks USA Senati saadikud teinud ettepaneku, et kutsuda mitmete tehnoloogiafirmade, nagu Facebook, Google ja Twitter, tegevjuhid platvormide kasutajate andmete lekkimise riskide kohta Senatisse aru andma.

Lisaks teatas Bloombergi uudisteagentuur, et USA riiklik kaubanduskomisjon (FTC) hakkab uurima, kas Facebook ei rikkunud kasutajaandmete edastamisega Cambridge Analyticale oma 2011. aasta kokkuleppe tingimusi vastava riigiametiga. Juhul kui FTC leiab, et Facebook rikkus kokkuleppemenetluse tingimusi, on ametil õigus nõuda Facebookilt trahvi üle 40 000 dollari päevas iga rikkumise kohta.