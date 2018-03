Tüli brittidega räsib Vene aktsiaid

May samm kustutas investorite lootuse, et mürgitamisakt ei halvenda niigi õrnu suhteid Venemaa ja lääneriikide vahel. „Toimunu ei mõju hästi Venemaa turu sentimendile,“ kinnitas ka Renaissance Capitali fondijuht Alexander Orekhov. „Kardetakse, et võimalikud sanktsioonid mõjutavad ka siinseid ettevõtteid,“ lisas ta. Seda hirmu süvendavad ka May lubadused külmutada vajadusel Venemaa varad.

Muudatused Eesti aktsiafondides

Heinami kinnitusel on Swedbank Venemaaga seotud poliitiliste riskide võimalikkusega arvestanud juba varem. „Venemaa investeeringute osa meie portfellides on seetõttu väike,“ sõnas ta. Heinam lisas, et naaberriiki investeeritakse riskide hajutamiseks vaid mõningate laiapõhjaliste fonide kaudu, mis investeerivad arenenud turgudele.

LHV fondide investeeringuid Suurbritannia ja Venemaa tüli otseselt mõjutanud ei ole. „Kuna me ei ole ei Suurbritanniasse ega Venemaale investeerinud, siis ei ole otsest vajadust positsioone nende sündmuste järel kohandada,“ kinnitas LHV Maailma Aktsiad Fondi juht Mikk Taras Äripäevale.

Venemaaga seotud investeeringud puuduvad ka Luminori fondidel, mistõttu pole panga pensionifondide juhi Olli Enqvisti kinnitusel toimuv ka neile olulist mõju avaldanud. „Ka Suurbritanniaga seotud investeeringud ei ole meil suured ning on peamiselt tehtud globaalsete ja Euroopa suunaliste investeerimisfondide kaudu,“ põhjendas ta väikest mõju. „Praegu me mingeid muutusi või plaane tooteportfellis tegema ei pea,“ lisas ta.

Oodatust väiksem mõju

Heinami sõnul tuleb investeerimisinstrumentide valikul lähtuda üldisemast pildist, sest poliitilised uudised ei mõjuta aktsiaturge nii palju kui majanduse ja ettevõtete väljavaade tervikuna. „Plaanitud sanktsioonid ei ole hetkel väga jõulised,“ arvas ta.

„Eeldusel, et Suurbritannia ja Venemaa pinged oluliselt ei eskaleeru, näeme aktsiaturgudele suuremat ohtu USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud imporditariifidel ja kaasneval kaubandussõja võimalusel,“ lõpetas Heinam Suurbritannia-Venemaa tülist olulisemale probleemile viidates.

Ka Taras on seisukohal, et Euroopa jaoks on brittide ja venelaste konfliktist suuremaid mõjutegureid. „Euroopa aktsiaturge mõjutab praegu pigem võlakriisidest taastuv majandustsükkel, kus kasv on viimase aastaga selgelt hoogustunud,“ rääkis fondijuht. „Tsüklilised kasvufaasid kipuvad kestma tavaliselt 3-4 aastat ja selles keskkonnas tasub pigem olla investeeritud,“ lõpetas ta positiivse noodiga.

Enqvisti sõnul sõltub aga turgude käekäik Suurbritannia ja Venemaa suhete edasisest arengust. „Juhul, kui kahe suurriigi vahelised suhted peaks veelgi halvenema, võivad geopoliitilised pinged maailma finantsturgudele teatavat negatiivset mõju avaldada,“ leidis Enqvist.