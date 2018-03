Trigoni fondijuht: Vene ettevõtete dividenditootlus maailma parim

Ainult tellijale

Venemaa aktsiad on maailmas kõige kõrgema dividenditootlusega, rääkis ÄP Raadio hommikuprogrammis Trigoni Venemaa Top Picksi fondijuht Jelena Rozenfeld.

„Venemaa ettevõtete juhtide loogikas on toimunud muutus,“ lausus 14 aastat Vene ettevõtetesse investeerinud Rozenfeld. „Enam ei müüda argumenti, et aktsiad on odavad. Nüüd on hoopis hakatud jagama vaba rahavoogu investoritega ja dividendide väljamaksed on tõusnud. Kui 10 aastat tagasi maksti välja 10% kasumist, siis nüüd keskmiselt 40%.“