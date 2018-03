WhatsAppi asutaja: kustutage oma Facebook!

Kliendiandmete lekkimise skandaali järel ütles WhatsAppi kaasasutaja Brian Acton, et inimesed peaksid oma Facebooki konto ära kustutama, vahendab CNBC.

„Aeg on käes. Kustutakse oma facebook,“ kirjutas ta Twitteris. Actonil on Twitteris peaaegu 21 000 jälgijat.

Facebook ostis WhatsAppi 2014. aastal 19 miljardi dollari eest. Acton oli ettevõttes veel pikka aega, lahkumisotsuse tegi ta selle aasta alguses, mil asutas Signal Foundationi. Tema WhatsAppi kaasasutaja Jan Koum juhib jätkuvalt ettevõtet ning on ka Facebooki juhatuses.

Facebook on viimastel päevadel suure surve alla sattunud, sest reedel teatati, et andmeanalüüsi firma Cambridge Analytica oli ligi saanud üle 50 miljoni kasutaja andmetele. Seda ilma kasutajate nõusolekuta. Facebook oli andmelekkest teadlik juba 2015. aastal, aga avalikkuse ette tõid selle alles eelmisel nädalal New York Times ja Observer.

Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg ja tootmisjuht Sheryl Sandberg on skandaali ajal ära kadunud ning kommentaare ei anta. See on tekitanud veel suurema kriitikalaine analüütikute ja investorite poolt. See on ka põhjus, miks ettevõtte aktsia viimastel päevadel järsult kukkunud on.