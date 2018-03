Mikk Talpsepp: aktsionäride usaldus on olemas

Etalon Varahalduse kodulehel avalikult tootluse kuvamisest loobumist põhjendas Talpsepp liigse avalikkuse tähelepanuga ning sooviga keskenduda ettevõtte põhitegevusele. „Sellel aastal nii uudiseid kui ka kommentaare ning tootlusnumbreid avaldan Etalon Varahalduse aktsionäridele ja põhjus on selles, et parandada börsidel keskendumist. Vaatasin, et eelmisel aastal nii Eestis kui ka välismeedias oli minu kohta või minuga seoses kokku 86 artiklit. Võib-olla neid on veel rohkem, ma kõiki ei jõua jälgida. Paraku iga kommentaari andmine võtab energiat ja ka fookust ära. Börsidel on keskendumine väga oluline.“

Kogukapitalist enam kui miljoni euro kaotamist pidas Talpsepp normaalseks. „Eks see kipub olema protsessi osa kahjuks. Nii raha võitmine kui kaotamine. Vahel tõenäosused on ühes äärmuses, vahel on teises.“

Raha sulas ära

Etalon Varahaldus on aktsiatesse, võlakirjadesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeeriv mitteavalik investeerimisfirma, mis alustas tegutsemist 2015. aastal. Toona kaasati raha enam kui 70 investorilt. Pärast raha kaasamist oli ettevõtte hallata enam kui 2 miljonit eurot.

Jaanuaris oli investorite varast alles ligi kolmandik.

Äripäev kajastas Etalon Varahalduse tegevust viimati tänavu jaanuaris, mil ettevõte teatas rekordilisest miinusest. Jaanuaris avaldatud tulemustest selgus, et eelmisel aastal kahanes investorite vara 75,98 protsendi võrra. Kui eelmise aasta algul oli fondi osaku puhasväärtus 1,0892 eurot, siis jaanuari aluses oli see 0,3091 eurot.