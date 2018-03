Trump hoogustab Amazoni vastast rünnakut

Rait Kondor 29. märts 2018, 20:21

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180329/BORS/180329509/AR/0/AR-180329509.jpg

USA president Donald Trump süüdistas täna Amazoni, et see ei maksa piisavalt makse, et Amazon kasutab ära USA riiklikku postifirmat ja et Amazon sunnib väikseid jaekaupmehi oma äritegevust lõpetama. Trump pani vastava postituse Twitterisse.