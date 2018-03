Dollar odavneb suuremate valuutade suhtes

Dollar on sellel aastal teiste valuutade suhtes märkimisväärselt odavnenud, jaapani jeen on kolme kuu lõikes aga plussis, kirjutab MarketWatch.

ICE dollariindeks langes täna 0,2 protsenti, 90,01 punktini. Nädalaga on indeks tõusnud ligi 1 protsendi, märtsikuu langus ulatub 0,5 protsendini. Valuuta odavnes ka aasta esimesel kuul.

Kvartali lõikes odavnes dollar 2,1 protsenti, selgub FactSeti andmetest. Laiapõhjalisem WSJ dollariindeks kukkus kvartaliga 2,7 protsenti.

Märtsis on turgudele muret tekitanud kaubandussõja hirm. USA on juba teatanud uutest tariifidest ning kaalub nende laiendamist. Föderaalreserv tõstis sellel kuul ka intressimäärasid, aga plaanib tänavu teha seda veel kahel korral. Paljud turuosalised ootasid, et Fed plaanib kokku nelja intressitõusu.

Valuutaturg on täna üks väheseid turge, kus käib ka aktiivne kauplemine. Enamus aktsia- ja võlakirjaturgudest on suure reede tõttu suletud.

Euro kuss tugevnes 0,23 protsenti, 1,2339 dollarini. Kvartaliga kallines euro dollarisse 2,8 protsenti. Naelsterling tugevnes dollarisse aga 4 protsenti.

Kõige paremini läks aga Jaapani jeenil, mis tõusis ameeriklaste valuuta suhtes lausa 5,8 protsenti.

„Jeenil on läinud hästi, see kallines kõigi suuremate valuutadega võrreldes,“ ütles investeerimisfirma BK Asset Managementi valuutaturgude strateeg Kathy Lien.