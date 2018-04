Bahreinis sajandi naftaleid

Pärsia lahe kõige väiksem energiatootja Bahrein leidis riigist suure naftavälja. Viimati toimus selline leid 1932. aastal, vahendab Bloomberg.

Nafta- ja gaasileiud leiti saareriigi läänerannikult. „Praegused reservid jäävad uue leiu varju,“ kirjutas Bahreini riiklik uudisteagentuur. Täpseid numbreid välja ei toodud.

USA konsultatsioonifirma DeGoyler & MacNaughton hindas uut naftavälja ning Bahrein avaldab kolmapäevaks ka selle suuruse ja mahud.

Bahreini energiatööstus on jäänud maailma suurimate nafta- ja gaasitootjate varju. Riik asub Saudi Araabia ja Katari vahel. Bahreini naftareservid ulatuvad praegu 124,6 miljoni barrelini, mida on vähem kui näiteks Poolal. Maagaasi on riigis 92 miljonit kuupmeetrit, selgub US CIA Factbooki andmetest.

Võrdluseks võib välja tuua, et Saudi Araabia naftareservid on 266,5 miljardit barrelit ja Katari maagaasi varud 24,3 triljonit kuupmeetrit.

„See leid võib märkimisväärselt Bahreini finantsseisu parandada,“ ütles Mitsubishi UFJ Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika uuringute juht Ehsan Khoman.