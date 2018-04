Nafta hind kukkus täna 3%, kuna geopoliitilised pinged leevenesid, vahendab CNBC.

Nimelt on poliitikakired Saudi Araabia ja Iraani vahel mõneti vaibunud ning see annab tunda ka turgudel.

Kuigi OPEC ning mitmed organisatsiooni mitte kuuluvad riigid, eeskätt Venemaa, on leppinud kokku toodangu kärpimises, pole asjaosalised lubadustest kinni hoida suutnud. Venemaa naftatoodang tõusis märtsis 10,97 miljoni barrelini päevas. Võrdluseks, veebruaris oli näitaja 10,95 miljonit barrelit päevas.

Reuters vahendab, et Saudi Araabial on plaan alandada Aasia riikidesse müüdava nafta hinda.

Lisaks on tõusnud Iraagi naftatoodang 5 miljoni barrelini päevas. Samas sätestab naftalepe, et Iraagi päevane naftatoodang peaks jääma 4,4 miljoni barreli juurde.

Lipow Oil Associatesi president Andrew Lipow ütles CNBC-le, et kuna nafta hind on tasapisi üles rühkinud, hakkab tootjatel leppe järgimise vastu huvi ära kaduma ning olukorrast püütakse võtta maksimum.

Lisaks eelnevale on kasvanud ka USA naftatoodang, mis jäi möödunud kuul 10,43 miljoni barreli juurde. Ühtlasi on USA nüüd Saudi Araabia ees maailma suuruselt teine naftatootja. Esikohal on Venemaa.

Naftabarrel maksab praegu 67,77 dollarit.