Börsid kukuvad kolinal

Kaubandussõja hirm on täna turgudele naasnud – USA aktsiate futuurid on järsult kukkunud, ka Euroopa ja Aasia turud langevad.

Standard & Poor’s 500, Nasdaqi ja Dow Jonesi futuurid on täna langenud koos Stoxx Europe 600 indeksi ja Aasia turgudega. Nimelt teatas Hiina, et kehtestab 106 USA tootele 25protsendilise imporditariifi. Sinna hulka kuuluvad sojaoad, autod, kemikaalid ja lennukid. Tegemist on vastusega USA otsusele kehtestada tariifid Hiina kõrgtehnoloogiale.

Turgudel on viimastel nädalatel olnud heitlik aeg, volatiilsuse kasv ja tehnoloogiasektori järsk odavnemine on õli tulle valanud. Tänased sündmused viitavad sellele, et turbulentsi võib veel tulla. Investorid püüavad aru saada, milline on kaubandussõja mõju globaalsele majanduskasvule.

„Peamine küsimus on selles, kas meil on edaspidi rohkem dialoogi või konflikti,“ ütles JPMorgan Asset Managementi arenevate turgude investeeringute juht Richard Titherington. „Kui protektsionism järsult ei kasva ja dollar püsib stabiilne, siis peaks Aasia turgudel paremini minema.“

Dow Jonesi futuurid on täna kukkunud 1,8 protsenti, S&P 500 futuurid aga 1,4 protsenti. Stoxx Europe 600 on langenud 0,8 protsenti.

Kulla hind on uudistele reageerinud positiivselt – kollase metalli hind on täna tõusnud 0,9 protsenti, 1344 dollarile untsi eest, mis on viimase nädala kõrgeim tase.