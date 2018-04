Dropboxi juhi 4 lemmikraamatut juhtimisest

Dropboxi juht Drew Huston avaldas, mis on tema neli juhtimisteemalist lemmikraamatut.

Huston on tuntud oma tasakaaluka ning strateegiliselt mõtleva loomuse poolest. Alluvad on teda kirjeldanud kui mõistlikku, konkreetset ning distsiplineeritud ülemust. Ka Huston ise tõdeb, et ta on oma valikutes olnud alati kindel, sealjuures teadnud juba üsna varajasest noorusest peale, et temast saab tulevikus tehnoloogiafirma juht.

Pilveteenust pakkuva Dropboxi IPO toimus alles möödunud kuul ning ettevõtte börsidebüüt on osutunud edukaks. Aktsia IPO-hind oli 21 dollarit ning eile sulgus see 30,24 dollaril.

Huston alustas Dropboxiga aastal 2007, mil ta oli 24aastane. Ta lükkas asja käima ühes oma MIT-i klassikaaslasega, Arash Ferdowsiga. “Me alustasime tagasihoidlikult, tahtsime asja käima saada,” meenutas Huston ja lisas, et nad nii-öelda jooksutasid koodi väikses toas.

Ja kuigi Dropbox algas väiksest toast, olid juba toona noormeestel suured unistused. Viimase kümne aasta jooksul on Dropbox kasvanud meeletu kiirusega. Möödunud aasta lõpu seisuga on ettevõttel üle maailma 12 kontorit ning 1858 töötajat.

Kõik see eeldas, et Huston pidi hakkama lisaks Dropboxi tehnilisele küljele mõtlema ka sellele, kuidas olla alluvatele hea juht. Nüüd avalikustas ta, missugused on tema neli lemmikraamatut juhtimisest.

Andrew S. Growe “High output management”

Andrew Growe’i näol on tegu Inteli endise juhiga, kes on oma juhtimisteemaliste raamatutega leidnud tee paljude teiste tippjuhtide südamesse. Nii on märkinud tuntud riskikapitalist Andreessen Horowitz, et tegu on olnud raamatuga, mida riskikapitalistid jagavad teistele ettevõtetele, sest raamatus on nõnda palju väärtuslikku infot. Growe’i raamat keskendub sellele, kuidas juhtida meeskondi ning kuidas motiveerida inimesi rohkem ja paremini töötama.

Raamat on saadaval ka Eesti raamatukauplustes, ent eestikeelset tõlget sellele pole.

Andrew Growe “Only the Paranoid Survive: How to Exploit the Crisis Points That Challenge Every Company

Hustoni teine juhtimisalane lemmikraamat on samuti Inteli endiselt juhilt. Seekord keskendub Growe aga sellele, mil viisil juhtida ettevõtet, kui käes on kriis ning ettevõte on sunnitud kiiremas korras kurssi muutma.

Huston tõdes, et tegu on just tehnoloogiaettevõtetele eriti olulise teosega. Raamat pakub praktilist nõu selle kohta, kuidas käituda olukorras, kus lähedal on samaaegselt nii katastroof kui uued võimalused. Samuti annab see ettevõtjatele aimu selle kohta, kuidas jahtida edukalt võimalusi ning ettevõtet kasvatada.

Eesti keeles teost ilmunud pole.

A.G. Lafley, and Roger L. Martin “Playing to Win: How Strategy Really Works”

Huston tunnistab, et tegu on nii tema kui ka Dropboxi nõukogu liikme ja endise Hewlett Packardi juhi Meg Whitmani lemmikraamatuga.

“Playing to win” kirjutab sellest, kuidas Procter & Gamble’i endisel juhil Lafleyl õnnestus ettevõtte müüginumbreid kahekordistada, kasumit neljakordistada ning tõsta ettevõtte turuväärtust enam kui 100 miljardi dollari jagu.

Saadaval ka Eesti raamatupoodides ingliskeelsena.

Bill Walsh, Steve Jamison and Craig Walsh “The Score Takes Care of Itself: My Philosophy of Leadership”

Tegu on raamatuga, milles on rida Ameerika jalgpalliklubi San Francisco 49ersi Bill Walshiga tehtud intervjuusid. Huston tõdes, et tema jaoks andis raamat aimu sellest, missugune tunne on olla liider. Samuti õppis ta, et liidriks saamine on protsess.

“Meil kõigil on tõuse ja mõõnu. Nendest peaks mõtlema pigem kui seiklustest. Kui sa suudad elada nii, et ei tekita endas liigselt pingeid, võidki saada heaks juhiks. Kuna me kõik teeme elus vigu, on kõige olulisem see, kuidas sa neile reageerid, selgitas Huston.

Huston märkis, et nüüd, mil Dropbox on börsil, on tema jaoks kõige olulisem juhtida ettevõtet selliselt, et see ei oleks liigselt mõjutatud aktsiahinnast ning selle kõikumisest. “Suur osa mu tööst on kindlaks teha, et kõik inimesed oleksid oma tööle fokuseeritud, kuivõrd on nii palju asju, mida me kontrollida ei saa. Me ei saa kontrollida näiteks turge,” ütles ta ja lisas, et küll saab Dropbox ning tema ettevõtte juhina kontrollida seda, kas ettevõtte kliendid on õnnelikud ja rahulolevad ning kui head ja kvaliteetset teenust Dropbox pakub.