Apple langes patenditrolli küüsi

Texase osariigi föderaalkohus otsustas, et Apple peab maksma patendifirmale Virnet Holding 502,6 miljonit dollarit.

Tehnoloogiamaailmas peetakse Vernetit nii-öelda patenditrolliks, mis tähendab, et tegu on ettevõttega, kes on enda nimele registreerinud hulgaliselt patente ning kui mõni firma tahab oma tootel sarnaseid tehnoloogiaid kasutada, tuleb tal selle eest patenditrollile kukrut kergendada või patent täielikult välja osta.

Apple ning Verneti vaheline kemplus on käinud juba umbes kaheksa aastat. Viimane süüdistab tehnoloogiafirmat selles, et too kasutab nii oma FaceTime’i kui iMessage’i teenustes Verneti patenteeritud tehnoloogiaid.

Varasemalt on Vernet saanud Microsoftilt saransel põhjusel enam kui 200 miljonit dollarit.