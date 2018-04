Kurioosne seadus piirab eestlaste aktsiavalikut

Eesti pangad, mis tavaliselt seaduste tõlgendamisel üksmeelel, sammuvad ADRide puhul eri suunas. "ADRid on klientidele suletud," kõlas Swedbankist arupärimise peale. "SEB ei saa mööda vaadata sellest, et toode vastab kombineeritud jaeinvesteerimistoote tunnustele," kinnitati SEBst ja öeldi, et nüüd on kõik: need, kellel ADRide ehk Ameerika hoidmistunnistuse kaudu on Alibaba või Baidu aktsiaid, peavad kas neid hoidma või need maha müüma, aga juurde osta ei saa mitte mingi nipiga. Seevastu LHV kinnitas, et nemad lasevad kaubelda nagu muiste ning teadaolevalt ei tee ka suured kauplemisplatvormid, nagu Lynx ja Interactive Brokers, sellest probleemi.

Investor Elmo Somelar likvideeris oma ADR-positsioonid juba enne regulatsioonide rakendamist, kuid praegune olukord paneb ta kulme kergitama. "Investori seisukohalt ei ole investorite ebavõrdne kohtlemine ühtses majandusruumis või riigipõhiselt kuidagi põhjendatud," ütles Somelar. "Maaklerid või finantsasutused peavad regulatsioonide kohta jagama objektiivset informatsiooni, et vältida hilisemaid sanktsioone. Siinkohal võiks juhtida tähelepanu ka teatud ettevõtete aktsiate soetamisele Venemaal. Uued sanktsioonid on laienenud uutele ettevõtetele ja see võib mõjutada otseselt investeeringutega seonduvaid riske," ütles investor.

Investeerimisuniversum tõmbub kokku

ADRe on USA turujärelevalveameti andmetel kokku üle 2000 ja pahatihti on need siinse investori jaoks ainus mõistlik viis pääseda ligi arenevate ja BRIC-riikide aktsiatele, kuna siinsed pangad eriti hea meelega otse ostmise võimalust ei paku. Seega peab investor, kes Alibaba aktsiat soovib, minema seda otsima kas USA või Saksa börsile - seal pakutakse seda ADRina - või siis võtma selle kohe "originaalina" Hiina börsilt.