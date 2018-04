Transferwise sai Inglismaal suure võidu

TransferWise’ist sai esimese finantstehnoloogia ettevõttena otsese ligipääsu Inglise Keskpanga pankadevahelisele maksete süsteemile, vahendab Financial Times.

Selle sammuga püüavad regulaatorid ja valitsus parandada konkurentsi Suurbritannia finantssektoris.

Varem pole ühtegi firmat peale pankade süsteemile ligi lastud. See võimaldab teha makseid ilma kommertspanga osaluseta.

Transferwise’i tegevjuht Kristo Käärmann ütles, et ligiääs võimaldab neil ülekandeid kiiremini teha ning kulusid vähendada. Ettevõte on viimastel kuudel ülekandetasusid agressiivselt vähendanud, mille eesmärk on mahtude suurendamine. Käärmann ütles, et maksesüsteemist saadav kasu kantakse üle klientidele.

Inglise Keskpank teatas juba eelmise aasta suvel, et tahab oma maksesüsteemi ka teistele firmadele avada. „Konkurentsi ja innovatsiooni stimuleerimisega suurendame mitmekesisust. Riske maandavad maksetehnoloogiad parandavad finantsstabiilsust ning on kasulikud tarbijatele,“ ütles keskpanga juht Mark Carney toona.

Käärmann ütles, et Inglise Keskpank on sellel teemal palju ära teinud ning teised riigid peaks eeskuju võtma. „Ma arvan, et see on küsimus, mida me peaks Föderaalreservilt küsima. Nad on oma süsteemi kiiremaks teinud ning võimaldavad ka koheseid makseid, aga miks peaks seda saama kasutada ainult pangad,“ küsis ta.