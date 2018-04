Tulemuste hooaeg kogub tuure

Tulemuste hooaeg võtab pöördeid üles ning järgmisest nädalast on oodata tulemustesadu. Kui lõppenud nädalal teatas tulemuse 90 USA ettevõtet, siis järgmiselt nädalal on oodata pea kümme korda rohkem.

Suurimad üllatajad

Philip Morrise aktsia langes neljapäeval 17%, mis märgib viimase kümne aasta madalaimat taset, ettevõtte turuväärtusest pühiti ligikaudu 26 miljardit dollarit.

Nimelt selgus avaldatud esimese kvartali tulemustest, et Philip Morrise sigarettide müük vähenes 5,3%, suurim oli langus Jaapani, Venemaa ja Saudi Araabia turul. Analüütikud olid oodanud küll langust, ent mitte nii tõsist. Eelmise aasta esimeses kvartalis olid Philip Morrise müüginumbrid veelgi nukramad – sigarettide müük kahanes siis aastases võrdluses koguni 11,5%.

Philip Morrise juht Andre Calantzopoulos tunnistas, et Jaapanis oli kasv aeglasem, kui esialgu oodati. „Nüüd oleme jõudnud konservatiivsemate täiskasvanud suitsetajate segmendini, kelle kasutusharjumuse kujunemine võib vähemalt esialgsel vaatlusel rohkem aega võtta,“ kommenteeris ta.

Morgan Stanley analüütiku sõnul on see kommentaar toonilt varasemast märgatavalt teistsugune. Citi analüütik märkis, et veel veebruaris kõlas juhtkond väga enesekindlalt. „Nüüd kuuleme aga, et Jaapanis nõudlus väheneb... See on palju tähtsam kui vähenev maksumäär.“

Wells Fargo analüütik Bonnie Herzog märkis aga, et ettevõte siseneb „rohkem arenenud faasi“ ning see ei vähenda globaalseid kasvuväljavaateid.

Philip Morris on välja käinud „suitsuvaba tuleviku“ loosungi koos enda kuumutamisel põhinevatel IQOS-seadmetega. Praegu oodatakse otsust USA toidu ja ravimite ametilt (FDA), kes lükkas jaanuaris tagasi väited, et IQOS tubaka kuumutamise seadmed on tavalistest sigarettidest tervislikumad.

Ettevõte on viimastel aastatel panustanud e-sigarettide müügile, ent siingi pole suudetud käibenumbreid üles vedada. Käibest vaid 3% moodustas e-sigarettide müük ning äri pole läinud nii hästi käima, kui ettevõtte ise lootis, teatas Philip Morris börsiteate vahendusel.