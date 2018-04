Kas Instagram päästaks Facebooki?

Ainult tellijale

Facebooki andmeskandaal on puutumata jätnud Instagrami, mis võib vaatlejate sõnul saada maailma suurima sotsiaalmeediakanali ainsaks päästerõngaks.

Instagrami kasuks räägib mitu aspekti. Esiteks on tegu keskkonnaga, mis meelitab ligi üha nooremaid kasutajaid. See omakorda annab hea võimaluse reklaamimüügiks ning tulu teenimiseks. Huvitavalt mõjub näiteks fakt, et Venemaal on Instagram populaarsem kui Facebook. Selle põhjus on ilmselt see, et venelased kasutavad Facebooki nii-öelda kohalikku alternatiivi ehk portaali VKontakte. Ja teiseks, mis vahest veelgi olulisem – enamik ameeriklasi ei tea, et Facebook ostis Instagrami ära. Võimalik, et seesugune teadmine on puudu ka teistes piirkondades.

Laenatud ahnus

Facebook ostis Instagrami kuue aasta eest ning maksis toona 13 töötaja ettevõtte eest 715 miljonit dollarit. Siis näis fotojagamiskeskkond ettevõtte justkui imepisikese osana: Instagram tegutses samas majas, kus Facebooki asutaja Mark Zuckerberg töötas. Instagram justkui ei hakanud silmagi.

Nüüdseks on Instagrami töötajate arv paisunud 700ni ning mõistagi on ettevõttel ka oma kontor, mis asub, tõsi, Facebooki peakontorist mõni minut kestva bussisõidu kaugusel. Bloomberg kirjutab, et õigupoolest ei tee nii-öelda tavainimene märkamagi, et Instagram kuulub Facebookile. Fotoäpil on oma turundustiim, oma hüüdlause ning oma bränding. Küll aga on Instagramil ja Facebookil midagi ühist – ahnus ja tahe kasvada. Need kaks omadust sai Instagram tegelikult just Facebooki käest, sest esimestel aastatel, mil Facebook Instagrami ostis, tegutses viimane suuresti oma uue omaniku armust. Instagram võttis kasutusele Facebooki äristrateegia ning hakkas ennast selle peal kasvatama.

Instagram kasvab kiiresti. Selgub, et Aasias ja Ladina-Ameerikas on Instagrami kasutajate arv suisa plahvatuslikult kasvanud. “Vaid vähesed võrgustikud jõuavad seesuguse tulemuseni. See tähendab, et sul on nii suur mõjuvõim,” tunnistas Bloombergile antud intervjuus Instagrami üks kaasasutajaid Mike Krieger, kes on tunnistanud, et kui tema ning Kevin Systrom fotokeskkonna Facebookile maha müüsid, panid nad tingimuseks, et ükskõik, mis teed pidi Facebook end minema seab, Instagram läheb järele.

Instagram päästab

Juhtunu taustal võiks küsida, kas Instagramil poleks õige aeg hakata Facebookile nii-öelda tagasi andma. Tänavu jaanuaris kirjutas New York Timesi kolumnist, et Instagram võikski olla Facebooki üks ja ainuke versioon. Jääksid ära libauudiseid ning muu sisu, mis sageli on häiriv ning segadusttekitav.

Ärilises plaanis polegi tegu ainult mõttemänguga. Digital Content Nexti juht Jason Hint tõdes Bloombergile antud intervjuus, et ilma Instagramita oleks Facebooki bisness hoopis nutusem. Instagrami kasutajaskond on noorem kui Facebooki oma, mis annab hea eelise turundajatele. Samuti võib eeldada, et see sama seltskond jätkab fotokeskkonna kasutamist ning uusi kasutajaidki on kerge leida.

Facebooki siseasjadega kursis olijad on märkinud, et ka Zuckerberg võib olla taibanud, et Instagrami roll võib ettevõtte tuleviku osas olla palju suurem kui algselt arvatud. Zuckerberg olla Facebooki töötajate kohtumisel alati Instagramist vaimustuses. Ta rõhutavat koosolekutel sageli, et Instagram on rohkem noorte “teema” ning see on ärile pikas plaanis ainult hea.