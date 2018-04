Buffett: ärge laenake nagu Trump

Investeerimisguru Warren Buffett ütles juba 1991. aastal, et Donald Trump on halva laenamise musternäide.

Notre Dame’i Ülikoolis peetud küsimuste-vastuste sessioonil küsis üks tudeng Buffetti käest, mida too arvab Trumpi äriprobleemidest. Olgu öeldud, et Trumpi Atlantic Citys asuva Taj Mahal kasiino läks lõplikult pankrotti sama aasta lõpus.

“Millal Donald Trumpil asjad valesti läksid? Asi on selles, et tal pole asjad kunagi õigesti läinudki. Ta maksis kõigi ostetud varade eest sisuliselt üle, kuid ta suutis inimesi panna endale raha laenama. Ta oli raha laenamises suurepärane. Kui sa vaatad, mis varasid ta ostnud on, palju ta nende eest maksis ning kui palju ta raha nende jaoks laenas, siis polnud see kunagi tasakaalus,” vastas Buffett.

Ei oska raha kasutada

Buffett märkis, et üha enam inimesi satub majandusraskustesse sellepärast, et nad laenavad raha. Ja suures koguses laenuraha panustamine varadesse pole õige. Buffett mõtiskles, et ilmselt võlus Trumpi mõte sellest, kui palju raha ta suudab kokku laenata, mitte see, et ta seda õigesti suudaks kasutada. “Ta ei mõelnud piisavalt sellele, kui palju ta peab üldse tagasi maksma,” jätkas Buffett.

Investeerimisguru karmid sõnad Trumpi kohta on saanud sel nädalal sotsiaalmeedias päris palju tähelepanu.

Laenata tagasihoidlikult

Buffett soovitas toona noortel järgida Trumpi asemel hoopis enda eeskuju. Nimelt märkis ta siis, et laenuraha eest aktsiate ostmine on väga riskantne. Ta jätkas, et inimesel pole tegelikult ülemäära palju raha vaja laenata. Buffett tunnistas, et ta isegi pole eriti palju laenanud. “Mul pole selle vastu huvi,” ütles ta.

Buffett on olnud kategooriline laenurahaga aktsaite ostmise vastane juba pikka aega. Ka eelmise aasta veebruaris toimunud Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul rõhutas ta, et laenuga aktsiaid osta ei tasu. “Minu meelest on raha laenamine aktsiate ostuks täiesti hullumeelne. On meeletu riskida millegagi, mis sul on ja mida sa vajad, selleks, et saada midagi, mida sa ei vaja,” ütles vanameister toona.

Berkshire Hathaway pole sel nädalal sotsiaalmeedias väiksemat sorti tormi põhjustanud Buffetti 1991. aasta sõnavõtu kohta kommentaare andnud.