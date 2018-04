LHV kaotas kasumis

LHV Groupi kasum esimeses kvartalis vähenes, samal ajal suudeti kasvatada laenuportfelli ning hoiuste mahtu.

LHV Grupp teenis selle aasta esimese kolme kuuga 4,3 miljonit eurot puhaskasumit, mida on mullu sama perioodiga võrreldes 0,8 miljoni euro võrra vähem. Eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes on puhaskasum 2,5 miljoni euro võrra väiksem. Puhaskasumi languse taga on eelkõige kahe miljoni euro suurune tulumaksukulu.

Seejuures kasvas aga LHV laenuportfell aasta esimestel kuudel 24 miljoni eurovõrra ehk 5 protsenti. Hoiused kerkisid 12 protsendi võrra ning fondide koondmaht 2 protsendi võrra.

LHV Grupi juhi Madis Toomsalu sõnul toetab panka endiselt Eesti hoogustunud majanduskasv ning tugev krediiditurg.

Riskina näeb Toomsalu kinnisvarasektori kõrget arendusmahtu.