USA võlakirjade tootlus ületas tähtsa taseme

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis 3 protsendini, mis on psühholoogiliselt turgude jaoks väga tähtis tase. Viimati juhtus see 2014. aasta jaanuaris, kirjutab CNBC.

Võlakirjade tootlus ületas 3 protsendi taseme veidi pärast USA börside avanemist.

„Psühholoogiliselt on see paljude inimeste jaoks kindlasti väga oluline,“ nentis Deutsche Banki Private Wealth Managementi võlakirjakauplemise juht Gary Pollack. „Sellel nädalal on väga palju pakkumist ja see paneb turu surve alla. Uued emiteerimismahud on selles kvartalis olnud rekordilised.“

Ühendriikide 2-aastaste võlakirjade tootlus tõusis aga 2,5 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2008. aasta septembrist.

Pollack lisas, et sellel nädalal toimuval USA võlakirjaoksjonil jõuab pakkumine uue rekordini. Suurenev pakkumine paneb võlakirjade hinnad surve alla. Võlakirjade hinnad ja tootlus liiguvad vastassuunaliselt – kui hinnad tõusevad, siis tootlus langeb ja vastupidi.

Globaalselt on investorid 3 protsendi tasemel pingsalt silma peal hoidnud – kardetakse, et selle taseme ületamine võib finantsturgudel märkimisväärset volatiilsust tekitada.