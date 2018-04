Samsungil järjekordne rekordiline kasum

Samsung jõudis rekordilise tegevuskasumini juba neljandat vartalit järjest. Tulemusi aitas parandada suur nõudlus mälukaartide järele, vahendab MarketWatch.

Aga investorid keskenduvad praegu sellele, kui kaua suudab maailma suurim nutitelefonide müüja seda kasvutempot hoida. Mälukaartide hinnad ei tohiks kiiresti kasvada nagu eelmisel aastal, samuti on tarbijad vanu telefone välja vahetamas järjest harvemini.

Samsungi esimese kvartali puhaskasum tõusis 52 protsenti, 11,69 triljoni Lõuna-Korea vonini (10,8 miljardit dollarit). Käive kasvas 20 protsenti, 60,56 triljoni vonini. Tegevuskasum paisus 58 protsenti, 15,64 triljonini.

Samsungi aktsia on täna Korea börsil kallinenud 3,2 protsenti, 2602 vonini.

S&P Global Market Intelligence’i küsitletud analüütikud ootasid, et puhaskasum saab olema 11 triljonit ning käive 60,2 triljonit voni.

Ettevõtte esimese kvartali tegevuskasum oli rekordiline, aga puhaskasum jäi 2017. aasta viimasele kvartalile alla. Samsung on viimasel ajal kulutusi suurendanud, sest ettevõte tahab Galaxy S9 nutitelefonide müüki tõsta.

Samsungi aktsia on alates novembris saavutatud tipust kukkunud 12 protsenti. See on tingitud kartusest, et ajalooliselt kõrgetele tasemetele jõudnud mälukaartide hinnad hakkavad sellel aastal langema.