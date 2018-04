Dollaril viimase aasta parim kuu

Dollar on ka täna tugevnenud, mis tähendab, et aprill saab valuuta jaoks olema tõenäoliselt viimase aasta parim kuu, vahendab MarketWatch.

ICE dollariindeks on täna tõusnud 0,3 protsenti, 91,784 punktini. Aprillis on indeks tõusnud 1,8 protsenti, selgub FactSeti andmetest. Kui see tõus jääb, siis on aprill dollari jaoks parim kuu alates 2017. aasta veebruarist, mil kallinemine ulatus samuti 1,8 protsendini.

Inglise nael kukkus dollari suhtes 0,4 protsenti, 1,3748 dollarini. Naela jaoks on tegemist madalaima tasemega alates jaanuari keskpaigast.

Euro kurss on täna dollarisse langenud 0,44 protsenti, 1,2076 dollarini. Dollar tugevnes ka jeeni suhtes.

Dollari tõus tuleb ajal, mil investorid hoiavad silma peal inflatsiooniandmetel ja Föderaalreservi kohtumisel, mis algab teisipäeval.

Arvatakse, et Fed jätab intressimäärad muutmata. Kohtumine lõpeb kolmapäeval ja samal päeval toimub ka pressikonverents. Turuosalised arvavad, et keskpank võib anda vihjeid juunikuise intresside tõstmise kohta.