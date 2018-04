EfTEN Capitali kasum pea kolmekordistus

Viljar Araka juhitud EfTEN Capital suutis mullu puhaskasumit ligi kolmekordistada, selgub ettevõtte kodulehel avaldatud majandusaasta aruandest.

Eften Capital ASi müügitulu kasvas eelmisel aastal 71 protsenti, 4,6 miljoni euroni. Puhaskasum kasvas 2,6 miljoni euroni, mida on 2,7 korda rohkem kui 2016. aastal, selgub majandusaasta aruandest.

Eften Capital valitseb kolme kinnisvarafondi – Eften Kinnisvarafond AS, Eften Kinnisvarafond II AS ja Eften Kinnisvarafond III AS. Sellest, kuidas läks erinevatel kinnisvarafondidel, saab lugeda siit.

„2018. aasta eesmärk on tegevusmahtude edasine kasvatamine ning uute kinnisvarainvesteeringute teostamine," kirjutas EfTEN oma tegevusaruandes.

Ettevõttes töötas aasta lõpus seisuga 17 töötajat. Töötasusid maksti eelneva aastaga võrreldes 27 protsenti enam – kokku 827 000 eurot. See tähendab, et keskmine brutokuutasu oli ettevõttes 4060 eurot.

EfTEN Capital ASi juhatus oli kaheliikmeline ning juhatuse liikmetele makstud töötasud olid koos tööjõumaksudega 143 000 eurot. Nõukogu liikmetele töötasusid ei makstud.