EfTEN teatas rekordilisest majandusaastast

EfTEN Capitali valitsevate kolme ärikinnisvarafondi summaarne majandustulemus oli eelmisel aastal rekordiline. Fondide varade maht oli aasta lõpu seisuga 535 miljonit eurot (2016: 492 miljonit eurot), kasvades aastaga 9%, kirjutas tegevjuht Vilja Arakas ettevõtte blogipostituses.

Arakas kommenteeris , et kolme viimase aasta jooksul on tänu Euroopa Keskpanga nullintressipoliitikale oluliselt tõusnud ärikinnisvara hindade tase ning vastavalt langenud tootlused. "Konservatiivse investorina on meie fondide uute investeeringute maht seetõttu langenud ja järjest enam keskendume olemasolevate investeeringute veelgi efektiivsemale valitsemisele, hoonete laiendamistele ning värskendamistele, et olla atraktiivne üürileandja kasvava konkurentsi tingimustes," kirjutas Arakas.

EfTENi kolm kinnisvarafondi

EfTEN Kinnisvarafond AS

Fondi asutamisaasta: 2009

Varade maht: 215,6 m€

Investeeringute arv: 19

Omakapital: 109,4 m€

Müügitulu: 16,0 m€ (2016 - 16,9 m€)

Puhaskasum: 9,5 m€ (2016 - 14,4 m€)

ROIC*: 15,7 %

Plaanitav dividendi väljamakse, sh. tulumaks: 6,4 m€

Fondi staatus: investeerimisperiood on lõppenud; hoidmisfaas



EfTEN Kinnisvarafond II AS

Fondi asutamisaasta: 2015

Varade maht: 221,5 m€

Investeeringute arv: 5

Omakapital: 110,3 m€

Müügitulu: 24,4 m€ (2016 - 16,0 m€)

Puhaskasum: 19,9 m€ (2016 - 10,5 m€)

ROIC*: 24,0 %

Plaanitav dividendi väljamakse, sh. tulumaks: 7,9 m€

Fondi staatus: aktiivne investeerimisfaas



EfTEN Real Estate Fund III AS

Fondi asutamisaasta: 2015

Varade maht: 97,5 m€

Investeeringute arv: 8

Omakapital: 47,2 m€

Müügitulu: 6,6 m€ (2016 - 4,6 m€)

EBITDA: 5,6 m€ (2016 - 3,9 m€)

ROIC*: 24,7 %

Plaanitav dividendi väljamakse, sh. tulumaks: 2,3 m€

Fondi staatus: aktiivne investeerimisfaas



*ROIC ehk return on invested capital - fondi sissemaksetena investeeritud omakapitali aastane kogutootlus