Fondijuht: 300dollarine barrelihind pole välistatud

Prominentne nafta riskifondi juht Pierre Andurand ütles, et naftafirmad hoiavad investeeringuid tagasi ning seetõttu pole 300dollarine barrelihind paari aasta jooksul täiesti välistatud, vahendab Bloomberg.

Andurand kirjutas Twitteris, et elektriautode kartus piirab pikaajalisi tootmisinvesteeringuid. „See on paradoks: nõudluse tipu kartused võivad tuua ajaloo suurima pakkumise šoki,“ kirjutas ta. „Kui naftahinnad piisavalt kiiresti ei kasva, siis mõne aasta pärast pole 300dollarine barrel võimatu.“

Riskifondi juht, kes juhib naftale orienteeritud Andurand Capital Managementi, ei arva, et kolmekohaline barrelihind hakkab nõudlust piirama. „See tähendab, et 100dollarine hind ei suru majandust põlvili,“ kirjutas ta. „Selleks, et investeeringuid tuleks, peab nafta kauplema sellest tasemest kõrgemal.“

Ka Saudi Araabia naftaminister Khalid Al-Falih ütles sel kuul, et naftahinnad võivad tõusta praeguselt tasemelt edasi ning majandusele see kahju ei teeks. „Me oleme näinud ka varem, et hinnad tõusevad kaks korda kõrgemale kui praegu ja maailmamajandus saab sellega hakkama,“ nentis Falih.

2008. aastal jõudis Brenti hind peaaegu 150 dollarini, millele järgnes järsk langus.