Facebook annab kasutajatele suurema otsustusõiguse

Teisipäeval kuulutas Facebook, et võimaldab sotsiaalvõrgustiku kasutajatel peagi näha andmeid, mida Facebook on kolmandatelt osapooltelt kogunud, ning neid soovi korral ka kustutada.

Mõne kuu pärast valmiv funktsioon kannab nime "Clear history" ("Kustuta ajalugu") ning annab kasutajale ülevaate kõikidest veebilehtedest ja rakendusest, mis on tema tegevust Facebooki loodud Pixeli-nimelise koodijupi abil salvestanud. Lisaks kogunenud andmete kustutamisele on kasutajatel varsti võimalik oma Facebooki profiili andmete seostamine muudelt lehtedelt kogutud teabega täielikult ära keelata.

Uus funktsioon on osa Facebooki püüdest taastada kasutajate, seadusandjate ja investorite usaldus sotsiaalvõrgustiku vastu ning tõestada, et ettevõte on poliitanalüütikafirma Cambridge Analytica tegevuse avalikustamisest alguse saanud skandaalist õppinud.