Apple poputab tagasiostudega oma aktsiat

Esimeses kvartalis tegi Apple rekordilises koguses aktsiate tagasioste, mis aitas aktsial korrektsiooni ajal stabiilsemana püsida, vahendab MarketWatch.

Apple avalikustas eile hilisõhtul on kvartalitulemused, millest selgus, et kvartaliga tehtid tagasioste koku 22,76 miljardi dollari eest. Seda on enam kui kaks korda rohkem kui 2017. aasta neljandas kvartalis. Ühtlasi on tegemist kõigi aegade rekordiga.

Aktsiate rekordiline tagasiostmine toimus kvartalis, kus Apple’i aktsia sattus korrektsiooni (vähemalt 10protsendiline langus eelmisest tipust). Apple’i aktsiad lõpetasid veebruaris kukkumise ja tõusid uuesti kõigi aegade rekordini. Selle kvartali alguses sattus Apple aga uuesti korrektsiooni.

Taolised aktsiate tagasiostu mahud peegeldavad Apple’i uut normaalsust – ettevõte teatas, et kavatseb aktsiate tagasiostu programmi paisata veel 100 miljardit dollarit. Praegune piir on 210 miljardil dollaril ja see saab juba selle kvartali lõpus läbi.

„Ma tahame kindlad olla, et aktsiate tagasiostmine toimub õigel ajal,“ ütles Apple’i finantsjuht Luca Maestri teisipäeval. „Meie eesmärk on programm läbi viia efektiivselt ja kiiresti.“

Aktsiate tagasisotmine vähendab investorite käes olevate aktsiate koguarvu, mis omakorda suurendab kasumit aktsia kohta. Lisaks sellele kipub see hästi mõjuma ka aktsiahinnale, sest aktsiaid on ringluses vähem ning ostuprogramm tekitab nõudlust.