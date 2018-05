Egiptuse miljardär investeerib pool varandusest kulda

Egiptuse miljardär Naguib Sawiris ei ole tüüpiline kullausku rikkur.

Orascom Telecom and Technology Holdingu juhatuse esimees ütles, et tema hinnangul tõuseb kulla untsihind 1800 dollarini. „Ülehinnatud“ aktsiaturul ei peaks tema sõnul nii hästi minema.

Täna on kulla hind tõusnud 0,4 protsenti, 1309 dollarile untsist. Eile kukkus kollane metall viimase kahe kuu madalaimale tasemele. Languse peamiseks põhjuseks peetakse võlakirjade tootluse tõusu ning dollari tugevnemist.

„Lõppude lõpuks on olemas ka Hiina, kus tarbimine ei lõpe,“ ütles ta. „Lisaks sellele kipuvad inimesed ka kriisi ajal kulda investeerima. Praegu on maailm kriise täis. Vaadake kas või Lähis-Ida või ülejäänud maailma. Donald Trump selle koha pealt ei aita."

Sawiris on Egiptuses rikkuselt teisel kohal - esikohal on tema noorem vend. Miljardär lubas investeerida kulda pool oma varandusest. Praeguse seisuga on tema vara väärtus lausa 5,7 miljardit dollarit.

Sawiris on rikkaks saanud eelkõige Egiptuse telekomisektori arendamisega ning vähem populaarsetel turgudel tegutsemisega. Ta on investeerinud Iraaki, Pakistani, Bangladeshi ja isegi Põhja-Koreasse.