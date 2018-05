Mida võtta, mida jätta praegusel kinnisvaraturul?

Leidub ka ohte

Mikrokorterite usku on ka väikeinvestor ning mitmeid mikrokortereid omav Jaak Roosaare. „Üüriline ei otsi reeglina ruutmeetreid vaid elamisfunktsiooni,“ tõdes ta. „Mikrokorterite puhul on tõusvaks trendiks ka pensionärid,“ rõhutas ta. Roosaare hinnangul on 3-4 toalise korteri kommunaalkulud Lasna- või Mustamäel tihti samas suurusjärgus mikrokorteri üüriga ning seetõttu võivad just vanainimesed näha viimastes kokkuhoiu kohta.

Sellegipoolest arvas Roosaare, et mikrokorteritesse investeerimine ei sobi sellistele rahapaigutajatele, kes soovivad teenida ainult passiivset tulu. „Mikrokortereid hallates tuleb arvestada, et kontingent vahetub kiiresti ja mõnikord tuleb ka vaeva näha, et üüriraha kätte saada,“ rääkis ta potentsiaalsetest ohtudest.

Lisaks on mikrokorterite puhul sageli tegemist äripindadega ning nendesse investeerimisel tuleb arvestada lõppkliendilikviidsuse puudumisega. „Kodulaenuga neid osta ei saa,“ nentis Roosaare.

Sellegipoolest tõdes investor, et ta on koos oma äripartneritega uurinud võimalusi rajada mikrokorteried ka väljapoole Tallinnat. Ühe atraktiivse piirkonnana nähakse Tapat, kus on palju sõjaväelasi. „Oleme seda varianti uurinud, kuid mul on põhimõte, et seal tegutsedes peaks olema ka äripartner, kes aitaks kinnisvara hallata ja hoiaks näppu pidevalt pulsil,“ viitas ta kohalolu vajadusele mikrokorterite puhul. „Näiteks Elvas on mul mitu head sõpra – seal oleme küll portfelli ehitanud.“