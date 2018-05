Siim Kallas: tulumaksu jaotamise süsteem on ajale jalgu jäänud

Ainult tellijale

Selles, et kinnisvaraturg ning laenusüsteem on jätkusuutlik, ei saa keegi kindel olla, tõdes Viimsi vallavanem Siim Kallas Bigbanki kinnisvarakonverentsil „Kuum või buum – viskame leili või hüppame jõkke?“.

„Eestis on kinnisvara tagatisel antud laenude jääk 6,8 miljardit eurot ja meil ei ole ettekujutust, kui jätkusuutlik selline laenupoliitika on,“ rääkis Kallas. „Seda, kas tänane süsteem on selline, et seal pole kriisiohtu ja kas laene suudetakse teenindada, ei tea mite keegi,“ nentis ta.

Eestlane on oma kinnisvara usku

Kallas tõi välja, et eestlane on kerkivate uusarenduste suhtes pigem skeptiline. „Tüüpiline on see, et kui me kehtestame vallavalitsuses detailplaneeringuid ja anname tuhatkond kooskõlastust ja ehitusluba aastas, siis on kindel, et enamik uusarendusi tekitab ümberkaudsetes vastuseisu,“ rääkis ta oma kogemusest Viimsi vallavanemana. „Tekib küsimus, miks peaks vallavalitsus üldse arendusi lubama, kui sul on valijaid, kes on vastu - lisaks peab välja ehitama infrastruktuuri ja lahendama muid probleeme.“

Seetõttu tuleb Kallase hinnangul alati vaadata, kuidas on loodav uusarendus kasulik kõikidele osapooltele. „Selge on see, et eestlane on eelkõige oma kinnisvara usku, kuid kui konkreetsest arendusest kasu ei saada, siis ollakse pigem vastu,“ tõdes Kallas. „Tuleme ju ühiskonnast, kus kinnisvara omamine oli keelatud ning kooperatiivkorter pigem karistus,“ otsis ta eestlaste suhtumise põhjuseid nõukogude ajast.