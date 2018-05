Madis Müür: kaheksa põhjust, miks Tallinna Sadamat mitte märkida

Ainult tellijale

Investor Madis Müür avaldas oma nägemuse Tallinna Sadama kohta ning põhjendab, miks tema Eesti suurIPOt märkida ei plaani.

Poliitilised riskid on sarnased nagu Tallinna Veel

Ettevõte tehti enne IPOt rahast tühjaks nagu 90ndatel

Dividendidele sisuliselt kolmekordne maksustamine: OÜ alt kuni 48% maksumäär (kui IPOst osa võtta OÜ alt ja palk on kusagil €1,2-1,5k, kandis)

Kaubaveod on viimastel aastatel mitukümmend protsenti vähenenud

Tapetakse alkoturismi

Mingi tõenäosus on, et kaugemas tulevikus tekib oluline konkurent Helsinki tunneli näol

Olulist kasvu pole kusagilt näha, pigem on Helsingi-Tallinna tunneli tõttu võimalikud riskid allapoole

Sadama kinnisvaraavantüüride puhul ei meenu küll ühtegi näidet riigi suurosalusega edukast kinnisvaraarendusest. Silme ette tulevad hoopis kahtlase väärtusega riiklike üürimajade projekt ja tants Linnahalli ümber.

Eelnevat arvesse võttes peaks ettevõte ikka päris soodsalt turule tulema, et julgeks selle peale mõeldagi. Kapten Kadri ja teised lõbusad plaanimajandajad ju teavad paremini, mis ettevõtjatele ja investoritele hea on. Ja see perspektiiv investorina on oi kui kuradi õõvastav. Isiklikust kogemusest ka ei taha mingil juhul poliitikutega ühes paadis rallit sõita.