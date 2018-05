Euroopa telekomiturul megatehing

Briti telekomifirma ostab konkurendi Liberty Globali üksused Saksamaal ja Ida-Euroopas. Tehingu hinnaks kujunes 18,4 miljonit eurot, vahendab Bloomberg.

Tegemist on tehinguga, mis paiskab segi regiooni televisiooni- ja telekomituru. Ühtlasi viitab see USA miljardäri John Malone’i plaanile Euroopa turgudelt lahkuda.

Vodafone ostab Liberty Globali Unitymedia, mis on Saksamaal suuruselt teine kaablivõrgu pakkuja. Lisaks sellele saadakse endale ka Tšehhi, Ungari ja Rumeenia üksused. Kesk- ja Ida-Euroopa bränd UPC läheb samuti Vodafone’i kätte.

Kaks ettevõtet on kõnelusi pidanud juba aastaid. 2016. aastal otsustati Hollandis luua ühisettevõte, aga muud tehingud on katki läinud, sest firmade väärtuse ning varade vahetuse üle on oldud eriarvamustel.

„See tehing tekitab esimese Euroopa telekomi, mis on levinud üle terve regiooni,“ ütles Vodafone’i tegevjuht Vittorio Colao.

Vodafone’i aktsia on täna eelturul kallinenud 1,5 protsenti, 2,437 euroni. Aasta algusest alates on ettevõtte aktsia odavnenud 8 protsenti.