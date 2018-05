Milliseid börsifirmasid toidavad Hiina turistid?

Hulk kõrgema turuväärtusega Aasia börsifirmasid, mis on seotud Hiinast väljamineva turismiga, on ületanud regionaalset aktsiaindeksit tänavu 5 protsendi võrra, teatas Societe Generale.

Panga vaatluse all oli kokku 44 aktsiat – seal oli nii kasiino-, jae- kui ka transpordifirmasid Honkongist, Hiinast, Jaapanist ja Lõuna-Koreast. Viimase kümnendi jooksul on Hiina elanike välismaa reiside arv kasvanud neljakordseks ning need ettevõtted on sellest tublisti kasu saanud, ütlesid Societe Generale analüütikud eesotsas Wei Yaoga.

„Hiinast väljamineva turismi kasv on olnud muljetavaldav. See on küllaltki veenev märk, et Hiina majandus on tasakaalustumas,“ kirjutasid analüütikud. „Pärast kümnendit kestnud eksponentsiaalset kasvu moodustab Hiina maailma turismikulutustest viiendiku. Sellega ollakse maailmas esimesel kohal, teisele kohale jääb USA, kus kulutused on kaks korda väiksemad.“

Prantsuse pank prognoosib, et trend jätkub. „Aina rohkem hiinlasi saab endale seda lubada. Nende ligipääs maailmale paraneb ja isu reisida suureneb.“