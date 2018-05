Nvidia tulemused väga head

Kiibitootja Nvidia teatas oma esimese kvartali tulemused, mis ületasid küll ootusi, aga panid aktsia langema, vahendab MarketWatch.

Ettevõtte aktsia tõusis nii eilse kui ka tänase kauplemispäeva jooksul ning püüdis uusi rekordeid, sest investorite ootused tulemuste osas olid väga kõrged. Nvidia teatas kvartalitulemused pärast börsipäeva lõppu, mis pani aktsia järelturul hoopis langema.

Kokku on järelturul Nvidia aktsia odavnenud 1,8 protsenti, 255 dollarini, vaatamata sellele, et tulemused ületasid Wall Streeti analüütikute prognoose. Tundub, et investorid ootasid veelgi enamat.

Ettevõtte esimese kvartali puhaskasum kasvas 145 protsenti, 1,24 miljardi dollarini (1,98 dollarit aktsia kohta). Kohandatud kasum oli 2,05 dollarit aktsia kohta.

Käive suurenes 65 protsenti, 3,21 miljardi dollarini. FactSeti küsitletud analüütikud ootasid kasumiks 1,46 dollarit aktsia kohta ja käibeks 2,89 miljardit dollarit.

Nvidia prognoosib, et nende teise kvartali käive saab olema 3,04-3,16 miljardit dollarit. Analüütikud arvasid, et prognoos saab olema 2,95 miljardit dollarit.