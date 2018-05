Nvidia investorid ootavad imetulemusi

Nvidia aktsia püüab täna uusi rekordeid, sest ettevõte teatab õhtul pärast turgude sulgumist oma kvartalitulemused. Ootused on väga kõrged, kirjutab CNBC.

„On olemas vana kauplemisreegel – kui aktsia jõuab uue rekordini, siis tuleb tähelepanelik olla,“ ütles investeerimisfirma BK Asset Managementi valuutaturgude juht Boris Schlossberg. „Tavaliselt tähendab see, et head ajad on ees. Ma arvan, et see kehtib ka Nvidia kohta.“

Nvidia aktsia on täna tõusnud 1,5 protsenti, 259 dollarini. Eile tõusis aktsia samuti mitu protsenti.

Pooljuhte tootva Nvidia aktsia tõusis täna juba teist päeva järjest kõigi aegade rekordini. Eelmine rekord pärineb selle aasta märtsist.

„Ettevõte on just teinud ülemineku mängudelt tehisintellektile ja pilveteenustele, mis on tõesti kogu arvutite tulevik,“ ütles Schlossberg.

Oodatakse, et Nvidia tulemused saavad olema väga head. Kasum peaks kasvama kvartalis (eelmise aasta sama ajaga võrreldes) 84,5 protsenti, selgub FactSeti andmetest. Müügikäive peaks prognooside kohaselt tõusma enam kui 49 protsenti.

„See on väga-väga positiivne, et aktsia enne tulemuste teatamist kallineb, sest investorid juba teavad, et ettevõte ületab ootusi,“ ütles Schlossberg.