Börs: aktsiad seitsme nädala tipus

Kauplemine New Yorgi börsil.

USA aktsiaturud tõusid täna seitsme nädala kõrgeima tasemeni, dollar aga odavnes, sest täna avaldatud inflatsiooninumbrid olid oodatust nõrgemad, vahendab Bloomberg.

Võiks arvata, et oodatust madalam inflatsioon turgutab valuutakurssi. Dollari puhul see praegu nii ei ole, sest aeglasem inflatsioon viitab sellele, et Föderaalreservil ei ole vaja intressimäärade tõstmisega kiirustada.

Aktsiate hulgas läks kõige paremini kiibitootjatel. Väiksema turuväärtusega aktsiate indeks jõudis uue rekordini ning tõusuteel olid ka arenevad turud. Dollar langes kiireimas tempos alates 21. märtsist, mis aitas toorainetel kallineda.

USA inflatsiooninumbritest selgus, et suuremate toodete ja teenuste hinnad olid hoopis languses (näiteks autod ja lennupiletid). See vähendab tõenäosust, et inflatsioon saab olema kiire, mis sunniks Föderaalreservi intresse agressiivsemalt tõstma.

„Turgudel on tunda kergendust, sest inflatsioon ei valmistanud ülespoole üllatust,“ ütles Bleakley Financial Groupi investeeringute juht Peter Boockvar.

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis 0,9 protsenti ja Dow Jones lisas 0,8 protsenti. Kumbki indeks kauples päeva lõpuks vastavalt 2723 ja 24 739 punktil.

Brenti toornafta barrelihind tõusis 0,3 protsenti, 77,4 dollarini. Kulla hind kasvas 0,6 protsenti ja unts maksab 1321 dollarit.