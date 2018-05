Aktsiainvestorite hirm on kadumas

USA aktsiaturgudel on praegu palju ebakindlust, aga hirmu on viimasel ajal tunduvalt vähem, kirjutab MarketWatch.

Wall Streeti hirmumõõdikuks nimetatud volatiilsusindeks, mis mõõdab investorite ärevust aktsiaturgude suhtes, on viimasel ajal tunduvalt langenud. Sellele on kaasa aidanud aktsiaturgude tõus.

Chicago börsi volatiilsusindeks (VIX) on täna langenud 0,8 protsenti, 13,14 punktini. Indeks on langemas juba seitsmendat päeva järjest – viimati juhtus see aasta tagasi. Ühtlasi on tegemist madalaima tasemega alates 26. jaanuarist, mil aktsiaturud saavutasid kõigi aegade rekordid.

VIX on täielikult lahti saanud veebruari alguses toimunud järsust tõusust – toona tekitas hirmu inflatsiooni kiirenemine ja võlakirjade tootluse kasv. VIX tõusis veebruari alguses üle 100 protsendi, sest aktsiaindeksid jõudsid korrektsiooni (vähemalt 10protsendiline langus tipust).

Ajalooliselt on VIXi keskmine väärtus olnud 19 ja 20 vahel. See tähendab, et praegune tase on ajalooliselt võrreldes küllaltki madal. See pole viimasel ajal ebatavaline nähtus, sest 2017. aasta oli turgude jaoks üks ajaloo rahulikumaid. VIX langes mullu 20 aasta madalaima tasemeni ja püsis küllaltki kaua 10 punkti tasemest madalamal.