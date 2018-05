Kanepiturul toimus megatehing

Meditsiinilise kanepi tootja Aurora Cannabis ostab 2,5 miljardi eest konkurendi MedReleafi, kirjutab Financial Times.

Tehing võimaldab ettevõttel laieneda ajal, mil aina rohkem valitsusi üle maailma otsustab vabaaja kanepi legaliseerimise poolt.

MedReleafi eest makstud hind tähendab, et iga aktsia eest tasutakse 29,44 dollarit, mis on ettevõtte praegusest aktsiahinnast 18 protsenti kõrgem. Aurora omab ühisfirmas 61protsendilist osalust, MedReleafi aktsionäride käes on ülejäänud osalus.

„Meie varad on üksteist täiendavad, strateegia sünergiline ja turupositsioon hea. Need faktorid annavad meile kriitilise massi ja suurepärase tooteportfelli Kanada turul tegutsemiseks,“ ütles Aurora tegevjuht Terry Booth. „See kombinatsioon võimaldab meil ka globaalsel meditsiinilise kanepi turul kiiresti kasvada.“

Aurora lisas, et ettevõtte omandamine suurendab nende tootmisvõimsust 570 000 kilogrammi võrra aastas. Vabaaja kanep legaliseeritakse Kanadas juulis ning sektori ettevõtted teevad selleks juba ettevalmistusi. Meditsiiniline kanep on riigis olnud lubatud alates 2013. aastast.

Meditsiiniline kanep on maailmas legaliseeritud kokku 21 riigis, kuhu hulka kuuluvad ka Austraalia, Columbia ja Saksamaa. USAs on meditsiiniline kanep legaliseeritud enam kui pooltes osariikides. Gallupi andmetel toetab kaks kolmandikku USA elanikest kanepi legaliseerimist. Keskvalitsuse tasandil on see aga jätkuvalt illegaalne.