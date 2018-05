Baltika läbib noorenduskuuri

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kiratsev rõivatööstus Baltika lubas järgneva paari aastaga korraliku uuenemiskuuri läbi teha, et jätkata senisest hulga saledamana.

Nüüd rääkiski juhatuse esimees Meelis Milder „viisaastakuplaanist“, millega ta kontserni saatuse ümber pöörata plaanib. Eelmisel aastal teeniti 47miljonilise käibe juures napilt 0,1 miljonit eurot kasumit. „Mis sest, et kasum oli väike! Aga see-eest märgiline,“ viitas ta keerulisele aastale. Hädades näeb ta süüd moemaailma tabanud ümberkorraldustel, mis pitsitavad kõiki maailma moemajasid - kõik alles püüavad uute tingimuste-trendidega toime tulla. Milderi tiim on välja otsinud neli kuradit, millega eesolevatel aastatel võitlusse astutakse.

Käisin vabakuulajana Baltika aktsionäride koosolekul. Aga ettevõte kiratseb ikka nii hullusti, et käsi mul tema aktsia järele tõusnud pole. Kuid viletsate aktsiate puhul kehtib ikka reegel, et on kaks varianti: kas ujuvad välja või lähevad sootuks põhja.

Kõigepealt vaadatakse üle Balti turg: kuna sealt suurt kasvu oodata pole, siis see piirab laienemist. Tulevikus otsitakse üles teised turud ja siinse tarbija jaoks tähendab see eelkõige seda, et siia jääb vähem füüsilisi poode.

Teiseks on Milderil pinnuks silmas see, et Baltikal on palju brände. Kui neid on palju, siis on kõik nagu vaeslapsed, ei jõua neist ühegagi korralikult tegeleda. Sellepärast luuakse uus katusbränd ja tõmmatakse fookust koomale.

Kui praegu Baltika disainib, toodab, tarnib ja turundab kogu oma kaupa ise, siis tulevikus jäävad sellest alles tõenäoliselt vaid esimene ja viimane haru. Milder ütles, et selline ärimudel, kus kõik tehakse ise, on liiga kallis isegi suurte maailmabrändide jaoks – ime siis, et kasumit ei tule!

Neljanda punktina tahab Milder seada Baltikale fookuse: korralikult panna paika ärimudel, bränd ja sihtturud ning aastaks 2022 juba uuenenud ettevõttena rahva ette astuda.

Meenutan heldimusega

Et selle kõigega toime tulla, vähendab Baltika aktsiakapitali 0,1 euroni aktsia kohta. Ühelt poolt aitab see samm paar aastat tagasi Vene-Ukraina turgudelt saadud ligi viiemiljonilist kahjumit katta. Aktsionäride üldkoosolek kinnitas ka ettevõtte juhtidele uue motivatsioonipaketi: kolmeaastased aktsiaoptsioonid, mida on kokku kuni miljon. Arv, nagu ma aru sain, sõltub aktsia hinna tõusust: mida kõrgemale selle aja jooksul aktsia hind tõuseb, seda rohkem neid saab.

Aastaid tagasi sai selle aktsiaga tehtud üks mu elu parimaid tehinguid: soetasin aktsiad 2005. aastal hinnaga 3,73 eurot tükk, müüsin aga 2008. aasta veebruaris hinnaga 25,5 eurot tükk. Ise ka ei usuks, kui konto väljavõtteid ei tuulaks! Toona oli mul neid portfellis 700 tükki, nii et teenisin tehingult korraliku kopika. Neid hinnanumbreid vaatan heldimusega, sest enam sellist kauplemispalavikku tulnud pole. Muuseas, samal ajal müüsin ka Olympicu aktsiaid 11,1eurose tükihinnaga. Jah, igatsen minagi Tallinna börsi kuldaegu tagasi. Baltikal hoian vana tutvuse poolest silma peal, aga kardan, et veel on vara pardale hüpata.

Aga Baltika koosolekul nägin ka KJK fondijuhti ja Baltika suuromanikku Lauri Kustaa Äimät. Tema oli see, kes hiljuti oma osalust Nordeconis alla 5 protsendi vähendas. Kas Äimä Soome investorite raha ka Tallinna Sadamasse paigutada plaanib, seda ta ei reetnud.