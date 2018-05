Börs: kauplused ja kiibid aitasid tõusta

Hoolimata ärevast geopoliitikast ja riigivõlakirjade kõrgest tootlusest liikusid USA börsiindeksid jaemüüjate ja tehnoloogiaaktsiate najal kolmapäeval ülespoole.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,25%, 24 768 punktini. Nasdaq Composite suurenes 0,63%, paisudes 7398 punktini. S&P 500 kasvas 0,41%, jõudes 2722 punktini. Kolme tuntuima indeksi kõrval säras seekord aga USA väikefirmade koondnäitaja Russell 2000, mis liikus kolmapäeval 1-protsendise tõusu abil oma kõigi aegade kõrgeima tasemeni. Kokkuvõttes on Russell 2000 tänavu suurenenud 5,27%, sellal kui S&P 500 on piirdunud vaid 1,83 protsendiga. Turuvaatlejate hinnangul on väikefirmade edu põhjuseks Ühendriikide langenud maksumäär ning riigi majanduse jõuline kasv.