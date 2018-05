Jaapani majandus languses

Jaapani majandus sattus esimeses kvartalis langusesse, sest eratarbimine ja äriinvesteeringuid olid kesised, vahendab MarketWatch.

Ühtlasi sai läbi 28 aasta pikim majanduskasvu periood, selgub valitsuse andmetest. Maailma suuruselt kolmas majandus langes esimeses kvartalis 0,6 protsenti (võrreldes eelmise aasta sama ajaga). Tegemist oli esimese langusega alates 2015. aasta viimasest kvartalist.

Nikkei Quicki küsitletud ökonomistid prognoosisid, et riigi sisemajanduse koguprodukt langeb aastases võrdluses 0,1 protsenti.

Langus tuleb ajal, mil tundus, et Jaapan on lõpuks kümnendeid kestnud stagnatsioonist välja tulnud. Majanduskasvule on kaasa aidanud erinevad poliitikat, seal hulgas keskpanga lõtv rahapoliitika.

Eratarbimine, mis moodustab SKPst umbes 60 protsenti, püsis esimeses kvartalis samal tasemel, sest jaanuaris ja veebruari tugeva lumesaju tõttu püsisid inimesed kodudes. Värskete toiduainete ja energiahindade tõus vähendas iseu kulutada. Kapitalikulutused langesid 0,1 protsenti.

Eksport, mis on Jaapani majanduse üks mootoritest, parandas üleüldist kasvu vaid 0,1 protsendi võrra. Nimelt vähenes välisnõudlus elektroonika järele.

Majandussurutist (kaks kvartalit kestev majanduslangus) Jaapanis aga tulla ei tohiks, sest tööturg on heas seisus ning globaalne majandus tugev.