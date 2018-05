BoA: Netflixi ootab suur tulevik

Pille Ivask 18. mai 2018, 23:04

Bank of America Merrill Lynchi analüütikud usuvad, et Netflixil läheb tulevikus nõnda hästi, et aastaks 2030 on voogedastuskeskkonna vaatajate arv praegusega võrreldes kolmekordistunud.