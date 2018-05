Investor Toomas: maha magatud võimalus?

Ainult tellijale

Nädalavahetusel potsatasid minu postkasti majandustulemused ettevõttelt, mida olen pikalt oma jälgimisnimekirjas hoidnud.

Kalakasvatuse esimese kvartali ümberhindluse mõju oli samalaadne võrreldes aasta lõpuga vaatamata sellele, et vikerforelli hind langes 17,9% aasta baasil. Lõhe hind on samas tõusnud 16,6% võrra aasta baasil. Lõhe hind tegi hüppe esimese kvartali lõpus seoses külma talvega ja väiksema juurdekasvuga muudest regioonidest. Juhtkond leiab, et arvestades märkimisväärset kasvu kalatarbimises üle kogu maailma, ei prognoosita vikerforelli või lõhe hinna järsku kukkumist.

Saamata tulu

Pärast seda, kui kalakontsern eelmisel suvel strateegiliste ostude läbi kaks korda suuremaks paisus, on selle turuväärtus võimsalt kerkinud. Ettevõtte aktsia on Tallinna börsi parim esineja nii selle aasta algusest kui ka aasta baasil, tõustes vastavalt 37 ja 121 protsenti.

See tähendab, et möödunud aastal mõtte teoks tegemata jätmine on minu jaoks hea mitu tuhat eurot teenimata tulu. Kui oleksin PRFoodsi investeerinud näiteks kas või 3000 eurot, oleksin täna 3650 euro võrra rikkam.

Olen ju varemgi mõlgutanud mõtteid, et vähendaks oma portfellis Leroy Seafoodi osakaalu ning ostaks PRFoodsi. On ju viimane ka suhtarvudelt soodsam. Sellegipoolest jätsin konservatiivse investorina endale võimaluse mõelda ning ettevõtte edasist käekäiku jälgida.

Mõtlen endiselt

Täna vaatan PRFoodsi juba hoopis optimistlikumalt ning näen selles investeerimisvõimalust. Mõeldes sellele, et mu portfelli suurim positsioon on Leroy Seafood ning ehk oleks aeg ka sealt kasumit võtta, ei saa välistada, et vabanev raha võiks tulevikus just Tallinna börsile liikuda.

Nii või teisiti on minu portfellis praegu päris suur tehnoloogiasektori osakaal ning arvestades, et Facebook, Microsoft ja Apple on USA ettevõtted, vajaksin võib-olla rohkem ka geograafilist hajutatust.

Arvestades, et ka PRFoodsi kapitalistruktuur on hetkel optimaalne, ei saa ma kõige selle taustal välistada, et leian end ühel hetkel tõesti ka sellesse ettevõttesse investeerimas. Praegu on kalatootja netovõlgnevus 16,7 miljonit eurot ja omakapital 24,5 miljonit eurot ning omakapitali osakaal bilansis on 37,8 protsenti. Võla kordaja EBITDAsse on aga vähenenud.