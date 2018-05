Analüütik: odava nafta aeg on läbi

Tunnustatud naftaturuekspert ning Energy Aspectsi peaekspert Amrita Sen ütles CNBC-le antud intervjuus, et pingeline olukord Venezuelas võib viidata sellele, et odava nafta periood on läbi saanud.

Sen ütles, et nafta hinna tõusu peamiseks põhjuseks on viimasel ajal olnud just geopoliitika. “Väga suured tarnehäired on tõenäolised. Hindasid hoiab tõusuteel praegu asjaolu, et turult võib välja kukkuda väga palju naftat,” kommenteeris Sen.

Ta märkis, et lisaks Venezuela keerukale poliitilisele olukorrale ning sellest tulenevalt ka võimalikele tarnehäiretele mängivad suurt rolli hinnatõusus ka USA taganemine Iraani tuumaleppest ning konfliktid Süürias ning Jeemenis. Sen usub, et eriti hoolikalt tasuks jälgida olukorda Venezuelas, kuivõrd riik ekspordib 1,1 miljonit barrelit naftat päevas. See näitaja võib aga veelgi kukkuda.

Nafta hind on täna rühkinud 80 dollari juurde barrelist. Brent kerkis 0,7% ning liigub 79,78 dollari juures, WTI toornafta aga 72,68 dollari juures.