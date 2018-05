Kas Tesla Model 3 ikka on rahvaauto?

Ainult tellijale

CNN-i analüüsist selgub, et rahvaautoks peetud Tesla Model 3 läheb autosõbrale tegelikult üsnagi kalliks maksma.

Investorid ja analüütikud jälgivad pidevalt, mida ütleb Tesla juht Elon Musk Model 3 kohta. Rahvaautoks ristitud neljarattalise hind algab 35 000 dollarist, ent tegu on baasmudeliga, mis tähendab, et üldjuhul peab sinna juurde ostma erinevaid lisasid, mis auto kogumaksumust märkimisväärselt tõstavad. Tõsi, see pole automaailmas sugugi harukordne.

Küll aga on huvitav, et Tesla pole siiani müünud ühtegi baasmudelit, sest enne peavad oma neljarattalised kätte saama need kliendid, kes on nõus olnud rohkem kukrut kergitama. Ehk siis enne tehakse valmis kallimad, 50 000 ja 60 000 dollarit maksvad mudelid. Veelgi enam, sel nädalavahetusel säutsus Musk Twitteris, et Model 3 tippversioon saab maksma 78 000 dollarit.

“Odavaima Model 3 müümine esimesena tähendaks, et Tesla jääb rahast ilma ja sureb,” lisas Musk. Tesla veebisaidil seisab, et Model 3 baasmudeleid ei hakata müüma enne selle aasta lõppu.

Kui palju maksavad lisad?

Nii nagu enamiku autode puhul, saab baasmudelile juurde osta erinevaid lisasid, mis muudavad auto mugavamaks või inimese soovidele vastavamaks. Nii selgub Tesla lehelt, et kui Model 3 puhul baasvärv ehk must ei sobi, peab muud värvi auto saamiseks juurde maksma 1000 dollarit. Sportveljed lisavad hinnale veel 1500 dollarit otsa. Ja täiustatud autopiloot, mis on Model 3 üks peamisi müügiargumente, kergitab hinda omakorda veel 5000 dollari jagu.

CNN-i arvutustest selgub, et kui valida kõik võimalikud Model 3 lisad, tõuseb auto hind 35 000 dollarilt 60 000 dollarini. Hind ei sisalda nelikvedu, mida pole Model 3 puhul veel saadaval.

Võrdluseks, USA-s maksab 5. seeria BMW 2018. aasta hübriidi baasmudel umbes 55 000 dollarit.