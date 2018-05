Itaalia valitsuskriis põhjustas aktsiaturgude languse üle Euroopa

Itaalia valitsuskriis tõi Euroopa aktsiaturud allapoole, nii et suuremad börsiindeksid langesid 0,6%. Kõige suuremaks kannatajaks oli Itaalia aktsiabörs, mille indeks langes 2,1%.

Itaalia uue valitsuse moodustamise ebaõnnestumine pani päeva alguses esialgu turud rõkkama, sest viimastel nädalatel oli finantsturgudel olnud suur kartus euroskeptilise uue valitsuse osas, mis lubas Itaalia võlakoormust praeguselt tasemelt veelgi kasvatada ning sellega eurotsooni aluspõhimõtteid kõigutada. Kuid päeva keskel said investorid aru, et sügisel võivad tulla uued erakorralised valimised, mis võiksid märtsi valimiste võitjad sellegipoolest võimu juurde tuua.

Itaalia aktsiabörsi languse eestvedajaks olid Itaalia valitsuse võlakirjade langus, mille puhul 10-aastase tähtajaga võlakirjade intressimäär tõusis 2,33% võrra kõrgemale Saksamaa võlakirjade omast. Investorid on praegu nõus ostma Saksamaa 10-aastast võlakirja 0,34% intressimääraga ning Itaalia oma 2,67% suuruse intressiga. Viimati oli Itaalia riigivõlakirja intress nii kõrgel kolm ja pool aastat tagasi. Riigivõlakirjade langus on pannud surve alla ka Itaalia pangad, nii et Itaalia pangaaktsiate hinnaliikumist kajastav indeks langes täna 4,1%.

Saksa DAX aktsiaindeks langes täna 0,58%, Prantsuse CAC 40 langes 0,61%, Hispaania IBEX 35 langes 0,63% ning Itaalia Milano aktsiaindeks langes 2,08%.

Itaalia muredele lisaks pärsib Euroopa turge Hispaania valitsuse ebakindel olukord, kui peaminister Mariano Rajoy valitsuse osas toimub reedel usaldushääletus, kirjutab Reuters.

Euro kurss on täna langust jätkanud ning nüüd maksab üks euro 1,163 dollarit.

Täna on USA aktsiaturg suletud veteranide mälestuspäeva tõttu ning Suurbritannias on samuti turg suletud kevadise pangapüha tõttu.