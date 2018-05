Puuvilla hind nelja aasta tipus

Puuvilla hinnad tõusid USA põua ning Hiina nõudluse tõttu nelja aasta kõrgeima tasemeni, vahendab MarketWatch.

„Pärast eilset kauplemispüha on puuvill alustanud New Yorgi börsil kauplemispäeva pauguga – kohe pärast päeva algust tõusis hind 4 senti, 90,65 sendini naelast, mis on viimase nelja aasta kõrgeim tase,“ kirjutasid Commerzbanki analüütikud täna. Hinnad on sellel kuul kallinenud 5 protsenti ja aasta algusega võrreldes 19 protsenti.

4 senti on ühtlasi ka kauplemispiirang – sellest rohkem ei saa hind ühe päevaga tõusta.

Osaliselt on selle põhjuseks Texase osariiki tabanud põud. Osariik on Ühendriikide suurim puuvilla tootja. Lisaks sellele loodetakse, et Hiina muutub aina rohkem impordist sõltuvaks, sest viimasel ajal on riigi puuvilla varud tarbimise tõttu vähenenud. Nüüd soovivad hiinlased varusid taastama hakata ning turgudelt loodetakse saada kvaliteetset kaupa, ütlevad analüütikud.

„USA on maailma suurim puuvilla eksportija ja hiinlaste jaoks on see esimene võimalus,“ teatasid Commerzbanki analüütikud. Kui Hiina ja USA saavad kaubanduse osas kokkuleppele, siis see mõjub puuvillale väga positiivselt – Hiina on varasemalt ährvardanud, et tariifide alla läheks ka puuvilla import.

Puuvilla nõudlus võib hästi mõjuda ka põllumajandusmasinaid tootvale ettevõttele Deere. Reuters kirjutab, et puuvilla koristamiseks mõeldud masinate järele nõudlus kasvab ning see aitab rohkem masinaid müüa.