Itaalia võlakirjaturul hiiglaslikud liikumised

Itaalia võlakirjade hinnad on jõuliselt taastunud, mille tõttu on järsult vähenenud ka nende tootlus, vahendab MarketWatch.

Itaalia 2-aastaste riigivõlakirjade tootlus langes eile 95,9 baaspunkti võrra, 1,66 protsendini. Täna on tootlus langenud veel 79 baaspunkti võrra, 0,94 protsendini. Veel teisipäeval oli 2-aastaste võlakirjade tootlus 2,65 protsenti – samal päeval kasvas tootlus 189,4 baaspunkti võrra, mis on suurim tõus alates 1992. aastast.

Itaalia 10-aastaste võlakirjade tootlus on kahe päevaga langenud kokku 29 baaspunkti võrra, 2,954 protsendini.

Teisipäeval toimus võlakirjaturgude stabiliseerumine, sest investorid loodavad, et Itaalias uusi valimisi ei tule. Kardeti, et uued valimised võivad kujuneda euroala referendumiks, mis mõjuks valuutale väga kehvasti. Praeguseks on kolm populistlikku parteid jälle läbirääkimiste laua taha asunud.

„Itaalia nakkus võib ka edaspidi volatiilsust tekitada. Praegu näeme aga, et investorid võtavad jälle riske ning Itaalia võlakirjaoksjonid läksid hästi. See on aidanud ka Dow Jonesi indeksil ning USA riigivõlakirjadel taastuda,“ ütles investeerimisfirma Seaport Global Securitiesi direktor Tom di Galoma.