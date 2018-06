Teaduse sõna: millal on parim päev aktsiat märkida?

Muidugi ei tõuse aktsia hind alati pärast märkimist. Näiteks selle aasta jaanuaris läks New Yorgi börsile turva- ja kaitseteenuseid pakkuv ADT Inc.: aktsia märkimis­hinnaks oli 14 dollarit, esimese kauplemispäeva järel sulgus hind 12,34 dollari juures ehk langes ligikaudu 12%. See tähendab, et märkimises mitte osalenud investorid said pärast börsilt neid aktsiaid osta odavamalt.

Kõikuv allahindluse suurus

Kes soovib teada saada laiemat pilti, siis Florida ülikooli rahandusprofessor Jay Ritter jagab oma kodulehel andmeid USA aktsiaturu viimaste aastakümnete IPOde kohta. Aastatel 1980 kuni 2017 oli IPO allahindluse keskmine suurus ehk esimese kauplemispäeva hinnatõus võrreldes märkimishinnaga keskmiselt 18%. See näitaja ei ole stabiilne, see varieerub aastate ja ettevõtete lõikes: nt. dot com’ide buumi tippajal 1999-2000 oli IPO esmane allahindlus keskmiselt 65%(!); samuti on suurema müügituluga ettevõtete puhul esimese kauplemispäeva järgne tootlus üldiselt väiksem kui vähema müügituluga ettevõtete puhul.

IPO esmase allahindluse suurus varieerub ka riikide lõikes. Dartmouthi Ärikooli professor B. Espen Eckbo toob oma artiklis Initial Underpricing of IPOs (2010) välja IPO keskmise esmase allahindluse Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerika riikides aastatel 1990 kuni 2000ndate algus. Euroopa riikidest on märkimisväärsed Poola ja Kreeka, kus keskmine allahindlus oli vastavalt 62% ja 40%, samas oli see Luksemburgis vaid ca 5%. Aasia riikidest tõuseb esile Malaisia, kus keskmine allahindlus oli ligikaudu 90%(!).