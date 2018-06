Nordecon sõmis 4,5miljonise lepingu

Äripäev 04. juuni 2018, 09:08

Nordecon ehitab. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180604/BORS/180609942/AR/0/AR-180609942.jpg

Nordecon teatas, et nende kontserni kuuluv Nordecon Betoon (brändinimi NOBE) sõlmis lepingu Holding OÜga, et ehitada Tallinnasse Liimi tänaval asuvale kinnistule 8-korruseline majutushoone, milles on netopinda 5088 m².