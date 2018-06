Tallinna Sadama töötajad on aktsiaid märkinud 100 000 euro eest

Tallinna Sadama aktsiate märkimine kestab veel homse pärastlõunani. Aktsia tegelik hind selgub aga alles pärast märkimist. Sadam on kuulutanud hinnavahemikuks 1,4–1,8 eurot: kui nõudlus aktsiate järele on suurem, tuleb hind kõrgem, kui väiksem, siis saab investor aktsia kätte odavamalt ning ülemakstud raha tagastatakse. Aktsiat ennast on Tallinna börsi põhinimekirja kauplema oodata juba järgmisel nädalal.

Tegu on ühe võimsaima Eesti börsidebüüdiga: kokku pakutakse investoritele kolmandikku sadamast ehk 87,6 miljonit aktsiat. Kui emissioon täis märgitakse ja aktsia hind peaks jääma 1,8 euro juurde, voolab sadamasse ligikaudu 156 miljonit eurot. Riik on juba teatanud, et haarab sellest omale osa erakorralise dividendina.

Tallinna Sadama uued investorid saavad dividendi kõige varem 2019. aasta kevadel ning vähemalt järgmisel kahel aastal on sadam lubanud investorite vahel jaotada 30 miljonit eurot aastas.